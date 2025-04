Atalanta, Percassi gela il Milan: "D'Amico rimarrà, deve creare una squadra competitiva..."

a margine della presentazione al Gewiss Stadium del nuovo sponsor, che vestirà ufficialmente la squadra dal primo luglio 2025, blocca l'interesse del Milan sul direttore sportivo“Se la prossima stagione vestirà anche lui New Balance? Sì,lui è contento di restare, ora abbiamo un finale di stagione fondamentale, siamo concentrati in in questo finale di stagione, andiamo avanti a lavorare".

Niente da fare, quindi, per il, almeno stando a quanto assicura il dirigente nerazzurro: D'Amico è la prima scelta dell'ad rossonero Furlani, ma è legato all'Atalanta da un contratto fino al 2027 e la Dea non è intenzionata a liberarlo. Rimangono in lizza, stando a queste dichiarazioni, l'ex Laziole cui quotazioni sono nuovamente in rialzo dopo il contatto con Gerry Cardinale.