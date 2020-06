Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Lazio: "​Siamo molto contenti. E anche stasera è stata fatta una grandissima prestazione. Siamo molto, molto felici, nonostante una partenza non semplice. Siamo troppo in forma? Diciamo che siamo contenti di aver fatto due vittorie, si sa che dopo un lungo periodo di stop ci sono sempre delle incognite, ma aver fatto due partite così contro grandi squadre credo abbia un grande valore. Ottimo lavoro del mister e dei ragazzi, che hanno avuto un'attenzione e una professionalità incredibile. Se non hai lavorato bene non escono prestazioni di questo tipo".



UOMINI DI CALCIO - "Siamo persone di calcio, questo è un periodo particolarmente fortunato e non ci sentiamo più o meno bravi di altri. Stiamo cercando di fare meno errori possibili".