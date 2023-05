Questa sera, martedì 30 maggio, come riporta il Corriere della Sera Bergamo, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Zingonia del suo futuro con i Percassi. Le carte sono state messe sul tavolo, l'allenatore ha espresso le sue perplessità, la dirigenza - rappresentata da Antonio e Luca Percassi, oltre che dal direttore sportivo Tony D'Amico - ha voluto mandare un segnale: la rosa è migliorabile nel corso della prossima sessione di mercato. Nel giro di qualche giorno si capirà se il matrimonio che ha portato l'Europa a Bergamo. La società bergamasca "ha manifestato all’allenatore la piena soddisfazione per gli obiettivi raggiunti".



IL CONFRONTO - Un confronto, scrive il Corriere della Sera, definito dalla società "schietto, aperto e altrettanto sereno" e durato due ore senza alcuna decisione definitiva, ma l'indicazione è quella di tornare a sedersi per parlare tra qualche giorno, anche prima della partita di domenica col Monza.