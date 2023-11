Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Atalanta-Inter, Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ha parlato così di Gianluca Scamacca: “Soddisfazione per l’affare Scamacca Atalanta? È un ragazzo bravissimo, di grandissimo potenziale, siamo contenti che sia venuto da noi. È uno step giusto per la su carriera, vedremo cosa succederà il futuro. Sirene inglesi per Koopmeiners? Non le sentiamo”.