Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, parla in merito all'incontro con Gian Piero Gasperini. In ballo il futuro del tecnico: “Domani mattina ci rivediamo per bere un caffè con Gasperini. Sono positivo e ottimista, domani si saprà!”.



Dopo una riunione durata dal mattino fino alle prime ore del pomeriggio, continueranno a parlare anche domani dunque, per decidere il futuro dell'Atalanta e del mister di Grugliasco.



Il patron nerazzurro ha parlato a margine dell’evento "La Caminella - Colpo DiVino" presso il Golf Club Parco dei Colli di Longuelo.