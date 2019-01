Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, parla a Rai Sport dopo la vittoria sulla Juventus: "Non abbiamo segreti particolari, ma solo unì'impostazione di società che ci sta dando gradi risultati e continueremo su questa strada. Non mi aspettavo una vittoria del genere. Volevamo fare una bella figura, siamo andati oltre per cui siamo tutti un po' storditi da questo risultato clamoroso".



SU RINNOVO GASPERINI - "Abbiamo altri 3 anni, ma per noi Gasperini è per tutta la vita, lo farei firmare finché farà l'allenatore. Continuiamo con lui e siamo felici del lavoro che sta facendo. Zapata? Vale tanto, voglio aspettare qualche altro gol poi diamo i numeri; ma comunque sono molto elevati".