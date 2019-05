L’Atalanta non ha alcuna intenzione di lasciar partire Gian Piero Gasperini. A ribadirlo a margine dell’evento Gazzetta Night è il presidente Antonio Percassi: “Siamo fortunati che sia il nostro tecnico, Gasperini a vita all'Atalanta, per sempre. L’ho già detto tante volte. I contratti sono chiari e non abbiamo neanche minimamente affrontato il problema”.



I TALENTI RESTANO - “Come risponderà l'Atalanta alle offerte per i suoi talenti? Come abbiamo risposto a gennaio. Abbiamo già ricevuto tante offerte, ma le abbiamo rifiutate tutte. Noi in estate vogliamo rinforzare e non indebolire la squadra”.



LA CHAMPIONS - “Dobbiamo fare un finale ottimo, ma non sarà facile perché ci aspettano delle gare complicate. L'Inter è forte, riuscirà sicuramente ad andare in Champions. Noi abbiamo partite più difficili. Già oggi però, ripeto, siamo tutti contentissimi".