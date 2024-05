L'sfida il Torino al Gewiss Stadium, nella prima sfida dopo la vittoria dell'Europa League. Nel prepartita l'ad della Deaha parlato ai microfoni di Sky, facendo anche riferimento al futuro del tecnico Gianpiero Gasperini. Queste le sue dichiarazioni:"C'è ancora grande stordimento dopo le poche ore che siamo riusciti a dormire. Ovviamente è stata un'emozione talmente forte che vogliamo godercela fino in fondo. Vogliamo cercare di fare bene, sapendo che oggi giochiamo la 55 partita dell'anno, negli ultimi mesi abbiamo giocato tante partite difficili. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Vediamo come va oggi".

"Se ne sta parlando tanto. Siete molto aggiornati sui singoli incontri che si stanno facendo. Speriamo che la moglie sia meglio di qualche fidanzata (ride, ndr)". Il riferimento è alle parole di Gasperini arrivate a Dublino dopo la finale, quando interrogato sull'interessamento del Napoli aveva dichiarato: "E' come se fossi sposato con dei figli e incontrassi una bella donna...""Il prossimo gioiello dell'Atalanta? Come si sa, questo club fa grandi investimenti nel settore giovanile. Non voglio parlare di singoli. Non nascondo che ci sia grande amarezza e preoccupazione da parte di tutti i club per il problema legato ai settori giovanili, riponiamo fiducia nella Federazione affinché si risolva tutto".