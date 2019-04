Questa mattina, al centro Bortolotti di Zingonia, il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha annunciato il proseguimento della partnership con 'RadiciGroup' quale main sponsor nerazzurro anche per la stagione 2019/2020.



In occasione della presentazione del rinnovato accordo, patron Percassi ha parlato dell'entusiasmo che si respira a Bergamo attorno alla squadra grazie alle sue grandi prestazioni: "L'Europa? Giochiamola, speriamo in un bel finale di campionato. Rimango un po’ stordito perché è un sogno che ci paragonino all’Ajax, dobbiamo tenere i piedi per terra, stiamo volando troppo, a San Siro incassano 5 milioni a partita, noi tutto l’anno ne incassiamo 4 milioni e 200 mila euro, quindi noi siamo incredibili, non ci credo ancora che sia vero quello che stiamo facendo. C'è un lavoro enorme attorno al settore giovanile, oggi inauguriamo la nuova sede, che diventa basilare". CONTI A POSTO- "Tante idee partono ancora dalle mie quando ero qua negli anni ’90, adesso si stanno realizzando. L'importante per noi è avere i conti a posto, questa è una forza. Adesso abbiamo tante tensioni particolari prima di quella del nuovo stadio, sarà una settimana tosta con tre partite importanti, comunque vada abbiamo fatto una cosa straordinaria e incredibile. Meritano tutti un grazie, sono straordinari, bisogna tenerne conto già adesso se no voliamo per aria, quindi anche se siamo matematicamente quartultimi...speriamo di salvarci!".



DEA COME L'AJAX- L'Ajax, a differenza della Dea, ha conquistato una finale di Champions, ma anche l'Atalanta aveva battuto la Juve e i sono altri punti in comune che l'a.d. della Dea Luca Percassi precisa: "L’Ajax poi fa esordire i suoi ragazzi, anche in partite di Champions, come noi che abbiamo fatto esordire Roberto Piccoli del 2001 lunedì sera, è un merito del lavoro fatto dalla società" e aggiunge riguardo alla partnership rinnovata e ufficializzata, "Sono un grande collezionista di maglie, quella dell’Atalanta è una delle più belle maglie di Serie A, anche a livello estetico il marchio 'Radici' dà un bell'impatto". Nei prossimi giorni verranno annunciati da Atalanta altri accordi con importanti realtà che per la prima volta si sono avvicinate al calcio con l'Atalanta, una di queste ha addirittura stipulato un contratto lungo dodici anni: "E' un investimento per loro, l'Atalanta ormai si conosce anche in Europa e nel mondo, e con essa la città di Bergamo", conclude Luca Percassi.