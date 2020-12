Il presidente dell'ha concesso un'intervista a L'Eco di Bergamo, nella quale ha glissato sull'argomento: "No guardi, ne abbiamo già parlato abbastanza. L’argomento per me è chiuso. Punto".- "Gasperini a vita. E non solo lui. Anche tutta la struttura. Questa organizzazione, grazie anche al grande lavoro di mio figlio Luca, ci sta dando risultati incredibili".- "Non ci sono soldi, sarà una finestra di mercato invernale di scambi. A gennaio non è facile trovare la grande occasione su cui investire. L’abbiamo già fatto con Joakim Maehle, che compensa la partenza di Timothy Castagne. Ha fisico ed è veloce".- "Concorderemo con il mister come muoverci sia per le cessioni che per i ragazzi da mandare a giocare, per farli crescere facendo esperienza, ma in Italia".- "Sul campo la salvezza, il primo obiettivo. Europa? Sarebbe un altro miracolo. Il 2020 con le sfide con PSG, Ajax e Liverpool credo sia irripetibile, soprattutto con quelle due vittorie esterne".- "Peccato non giocare coi tifosi e soprattutto al Bernabeu, chissà che serata ci avrebbero regalato. Se dovessi scegliere se eliminare il Real o vincere la Coppa Italia? Fate scegliere ai ragazzi, anche se proseguire in Champions ha fascino".- "Miranchuk è forte e lo dimostrerà. Ruggeri? E' l'esempio di una famiglia bergamasca perbene, ha 18 anni ed è forte fisicamente".- "Il mio sogno e auspicio per il 2021 è quello di rivedere i tifosi allo stadio. Perché domani comincia l'anno che vincerà il Covid, grazie ai vaccini. E finirà questa tragedia".