Atalanta, Percassi: 'I big non si muovono, pronti a migliorare se c'è occasione'

Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista al Corriere di Bergamo: di seguito le tematiche di mercato affrontate.



"I big non si muovono. E se capitasse un’occasione per migliorare, siamo pronti".



TOURE - "Negli ultimi anni per la verità di investimenti ne abbiamo fatti tanti, il mercato è difficile e sempre più caro. È un attaccante. Gasperini saprà utilizzarlo al meglio".



HOLM - "Sta facendo quello che ci aspettavamo da lui. E ha grandi margini di crescita".



CARNESECCHI E MUSSO - "Sono due portieri validi. Ne hai bisogno, giochiamo in tre competizioni. Non è una novità, abbiamo cercato di averli anche in passato".