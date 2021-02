L'a.d. dell'Atalanta Luca Percassi ha commentato così il passaggio alla finale di Coppa Italia: "I ragazzi ci stupiscono tutte le volte che vanno in campo, stiamo vivendo un grande sogno. Grazie al mister, ai ragazzi, a tutti. Ne parliamo sempre dei tifosi, in tutti i momenti di gioia, il nostro pubblico ci manca come l’aria. Speriamo che nelle prossime partite si possa tornare allo stadio anche se in numero ridotto, pensare di andare in finale con un po’ della nostra gente sarebbe qualcosa di unico, veramente”, ha svelato a Raisport.



PESSINA- "Matteo sta crescendo tantissimo, anche confrontandosi nel palcoscenico europeo con l’Atalanta. Ha un’intelligenza particolare e riesce ad apprendere dal mister, gli ha permesso di crescere molto”.