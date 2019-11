Il Presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, parla a margine della presentazione della nuova struttura del settore giovanile dell’Atalanta al centro sportivo Bortolotti di Zingonia, dedicata a Mino Favini.



CAMPIONATO - “Saranno due grandi partite contro due grandi squadre, speriamo di fare bene. Il nostro primo obiettivo è la salvezza. Juve e Dinamo saranno tutte e due impegnative. Contro il City abbiamo fatto un secondo tempo strepitoso e senza quell’interruzione nel finale gestita male forse avremmo vinto. Noi dobbiamo pensare di essere una realtà provinciale, abbiamo davanti delle squadre fortissime".



STRUTTURA - "Noi strutturalmente siamo messi bene ma non finisce qua, saremo sempre all’avanguardia con una strategia aziendale, per i prossimi due-tre anni abbiamo tanto da fare a Zingonia e allo stadio. Le prossime due gare saranno decisive, facciamo un passo alla volta. Ci sono interessi da parte di giocatori importanti ma prima c’è da finire il campionato".



IBRAHIMOVIC - "E' un grande giocatore, conosciamo tutti il suo valore. Ma noi non possiamo permettercelo. Doni? Può venire allo stadio”.