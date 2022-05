Sugli spalti insieme al co-chairman nerazzurro Steve Pagliuca, Luca Percassi in divisa verde e il direttore generale di Atalanta Umberto Marino nella notte hanno visto trionfare i Boston Celtics, che hanno pareggiato i conti con Miami nella finale della Eastern Conference dell'Nba, portandosi sul 2-2 dopo il successo per 102-82 in gara4.Per i Celtics 31 punti, 8 rimbalzi e 5 assist.



Nella notte fra oggi e domani (in Italia saranno le 2,30) a Miami è in programma gara5 della serie al meglio delle quattro vittorie su sette partite. Nella notte si è invece giocata gara4 della finale della Western Conference fra Golden State Warriors e Dallas Mavericks, con i Warriors avanti 3-0 nella serie.



L'amministratore delegato di Atalanta è in America per disegnare il futuro della squadra insieme al co-chairman Pagliuca: al suo rientro in Italia è previsto un incontro a cui parteciperanno sia il presidente Antonio Percassi che il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini.