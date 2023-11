Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha parlato del prossimo incontro tra nerazzurri con l'Inter ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole: "Per quanto mostrato in queste prime partite, penso che siano giusti i complimenti. Ce li siamo conquistati. L’anima dell’Atalanta è sempre molto forte, e possiamo crescere ancora. L'Inter? Finora hanno dimostrato di essere la più forte e completa del campionato. Complimenti per la squadra che hanno allestito, speriamo di fare bella figura davanti al nostro pubblico".