Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Genoa: "Fa piacere vederli giocare tutti insieme, sia loro che chi è in panchina saranno molto utili. Con l'arrivo di Pagliuca non è successo niente di particolare, se non confrontarci, Molta concentrazione è stata rivolta sulla partita di oggi".