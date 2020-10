In assenza di Gian Piero Gasperini, che ha saltato il tradizionale appuntamento della conferenza stampa per la positività al Covid di un membro del suo staff, è stato l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi a presentare il match di domani contro il Crotone: "Dobbiamo rimanere molto umili e continuare ad avere fame. Le ultime due partite perse in campionato hanno dimostrato che la Serie A è molto complicata e che il livello di competitività è sempre più elevato. Se si arriva impreparati, si perde. Con il Crotone sarà una partita difficilissima, ma dobbiamo affrontare al meglio i singoli impegni. La Champions è uno stimolo per continuare a crescere, un'aggiunta che non deve togliere concentrazione e attenzione alla Serie A".