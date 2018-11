L'Atalanta cala un asso nella manica, nel vero senso della parola, e presenta il suo nuovo Sleeve Partner: è Automha, realtà bergamasca che si occupa di automazione industriale. Il nuovo marchio ha già esordito, felicemente, durante l'ultima trionfante gara contro l'Inter: "Sono molto soddisfatto per il contributo che posso dare alla squadra del mio cuore, gestita in modo professionale dalla famiglia Percassi - spiega il Presidente di Automha, Franco Togni - Quando abbiamo vinto con l'Inter ero in Cina per affari, ho visto la partita con sette ore di fuso orario... praticamente l'ho saputo il giorno dopo (ride, ndr) ".



La conferenza di presentazione ha avuto quattro modelli d'eccezione: Pierluigi Gollini, Luis Palomino, Duvan Zapata ed Emiliano Rigoni. A fare gli onori di casa, l'amministratore delegato nerazzurro, Luca Percassi: "Abbiamo un importante veicolo di conoscenza di realtà locali, magari sottotraccia, ma abituate a lavorare in tutto il mondo. Allacciare rapporti con aziende che rappresentano Bergamo nel mondo ci viene naturale, perché anche la nostra squadra nel suo piccolo lo fa. Oltretutto lo stabilimento di Automha è proprio dietro Oriocenter, era un segno del destino evidentemente - spiega Percassi, che aggiunge anche una chicca per i tifosi - Pensiamo ad museo Atalanta dove poter esporre le maglie più significative della storia della società".