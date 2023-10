, amministratore delegato dell', è intervenuto a Radio Serie A con RDS: le sue dichiarazioni.- "Dal 2010, da quando papà è tornato presidente, abbiamo vissuto emozioni incredibili, è il 14° anno di fila alla guida dell’Atalanta. Un grande traguardo, nel segno della continuità".- "A Bergamo siamo atalantini, noi abbiamo avuto la fortuna di crescere su questi campi e so cosa vuol dire. Fondamentalmente è una storia che continua, ricca di emozioni. Come famiglia, siamo devoti all’Atalanta".- "Mi ritengo un figlio fortunatissimo, papà mi ha sempre concesso una grandissima libertà nell’economia del lavoro nel club. Un club ci accompagna giorno dopo giorno. Ogni mattina e ogni sera, lui mi chiama perché vuole sapere tutto. Rappresenta il tifoso perfetto della Dea, l’Atalanta è come una figlia".- "Siamo una famiglia che dà fiducia, chi lavora qui raccoglie sempre i propri frutti nel tempo. Da quando ci siamo noi son passati da qui solo tre allenatori: da Colantuono a Gasperini, passando per Reja. Tutte belle storie".- "Ne avevo parlato con Preziosi quando era al Genoa, organizzammo presto un primo incontro con mio papà. Il resto lo conoscete. Non è mai stato in discussione, le persone che lavorano bene meritano fiducia. Poi naturalmente i risultati sono sempre determinanti, ma siamo molto contenti".- "Non commento alcune dichiarazioni, penso che le persone devono essere contente e orgogliose di stare nel contesto in cui lavorano. L’Atalanta è un ambiente perfetto per lavorare, la nostra tifoseria conosce la storia della città e qua quando dai il 100%, poi vieni sempre rispettato. Non penso ci siano pensieri diversi da parte del nostro allenatore. Ci aspettano ora gare interessanti in un campionato molto competitivo. L’Europa è sempre una grandissima esperienza, siamo molto concentrati su questa stagione per dimostrare di essere all’altezza".- "Essere noi stessi in ogni gara, dare sempre il 100%, ci sono qualità importanti che la società ha messo a disposizione del mister e dello staff e penso si siano già viste. Poi bisogna meritare sul campo, questa è la nostra filosofia".- "Non penso possiamo considerarci tale, siamo orgogliosamente provinciali dove tutto passa dal grande lavoro e il nostro contesto è l’ideale. Città e tifoseria ci permettono di esprimerci al meglio. Come staff tecnico e rosa dobbiamo dare sempre tutto, poi vedremo dove saremo. Noi, da investimenti fatti, abbiamo per forza degli obiettivi importanti, sapendo però che la competizione è complessa".- "Il fatto che calciatori top ci scelgano è una grande gratificazione per la società, ma questo ci responsabilizza anche. Quando riesci a prendere giocatori di alto livello, poi devi anche essere competitivo".- "Un'opportunità per dare continuità al progetto Atalanta. E’ lo step successivo alla Primavera. Rappresenta un grande investimento, ma siamo orgogliosi del lavoro di mister Modesto. Grazie alle capacità di D’Amico, Gatti e Samaden, il gruppo di lavoro risulta estremamente competente e affezionato al progetto".- "Fu una battuta simpatica di Pep Guardiola, ma poi quella gara finì 5-1 per loro e fu una grande lezione di calcio. L’Atalanta è stata in grado di competere negli anni, lo sport però è fatto del presente e ti impone di guardare alle top del calcio mondiale. Lo facciamo con ammirazione, noi abbiamo provato l'ebbrezza di vincere sui campi di tutta Italia e su molti anche d’Europa".- "Bergamo meritava una sua casa adeguata, uno stadio pure a chilometro zero perché il cemento arriva da un'azienda fondata nello stesso anno del club. Siamo molto orgogliosi, è una storia ricca di coincidenze".