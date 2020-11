. Un negozio in linea con i risultati della prima squadra (molto più ampio, con tantissimi prodotti di sport, abbigliamento, giochi, casalinghi e tanti altri accessori Champions immersi in colonne eleganti), un progetto ispirato ai grandi brand europei, sviluppato sull'esperienza retail del gruppo Percassi, seguito dal: "Una scelta importante in un periodo nero,in viale Papa Giovanni XXIII,30, il cui architetto è Davide Brembilla: “in pieno centro, ndr)la speranza è quella che il più presto possibile i tifosi tornino vicini. Ci sono sponsor sempre più importanti, online e delivery c’è la possibilità di avere il prodotto a casa.speriamo di tornare presto alla normalità, in questo momento pochissimi investono, noi vogliamo sottolineare che le cose vanno avanti".con molta umiltà, concentrazione, abbiamo a che fare con bravissimi ragazzi.sapete che squadrone c’è là, sono i numeri uno ma comunque quella è una bella lezione, con loro vai all’università del calcio per imparare”.se ne vadano con le Nazionali.e c’è da tenerne conto. Poi adesso le squadre avversarie sanno come gioca l’Atalanta e si preparano, ieri potevamo vincerla ma abbiamo sbagliato davanti alla porta. Non c’è la mia scritta sulla salvezza sulle pareti dello Store però la aggiungo subito sotto il ‘Fate i bravi’”.