Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita della sfida contro la Salernitana. Queste le sue parole:



LO STADIO - "Il progetto stadio è in fase di completamente, i lavoro vanno avanti nei tempi, secondo lo spirito dei bergamaschi. Dal prossimo campionato puntiamo ad avere lo stadio nuovo e ristrutturato. Rappresenta il più grande investimento della storia del club, purtroppo arrivato fino a 100 milioni. Ci tenevamo a dare una casa adeguata all'Atalanta e ai suoi tifosi".



STADIO PER LA CHAMPIONS? - "L'Atalanta in questi anni non ha mai posto degli obiettivi difficili da raggiungere. Per la dimensione della società ogni partita è fondamentale, vogliamo fare bene e competere, per raggiungere la salvezza il prima possibile per poi dare battaglia per tutto il resto e cercare di replicare le grandi cose fatte negli ultimi anni. La Serie A è molto difficile, la competizione porta ad avere un campionato tra i più affascinanti d'Europa".



I GIOVANI - "Cerchiamo di mantenere la nostra identità chiara e forte, il settore giovanile fa parte della nostra società e la dimostrazione è il progetto Under 23. In Europa League abbiamo fatto giocare nove giocatori provenienti dalle giovanili, questo è un motivo di orgoglio per noi. Ogni partita è complicata e la Serie A è un campionato sempre molto difficile".