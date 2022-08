Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato anche di mercato in occasione della presentazione di una partnership a Zingonia: "Lookman? Qualcosa nelle prossime ore dovrebbe succedere. Le operazioni si portano avanti, ma finché non si finalizzano non si possono ufficializzare. E' un arrivo slegato dalla partenza di Miranchuk. Stiamo cercando di potenziare la squadra, la volontà assoluta è quella. Abbiamo riscattato Demiral e comprato Ederson dopo aver investito su Boga a gennaio. Pinamonti? L'Atalanta ha tanti attaccanti. Bisogna tenerli in considerazione, come bisogna guardare al futuro. Ma lì siamo al completo. Miranchuk? Per Aleksey abbiamo parlato col Torino, la trattativa era in fase avanzata ma dopo aver parlato con Gasperini è stato lui a chiederci di trattenerlo. L'operazione al momento è ferma. Alcuni ragazzi del settore giovanile, Scalvini e Okoli su tutti, stanno impressionando per la loro maturità. Numericamente non ci sono zone di campo con una necessità assoluta: senza competizione europea la rosa è molto abbondante. Sugli esterni ci sono tanti giocatori".