Atalanta, Percassi: 'Maldini? Fake news. Grandi obiettivi raggiunti senza annunciarli'

L'ad dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato a Sky prima degli ottavi di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona:



"La curva ancora non completa? E' un peccato da un lato ma vediamo quello che stiamo realizzando, è una cosa che ci rende orgogliosi. All'inizio della prossima stagione avremo uno stadio rinnovato ed è un orgoglio per noi".



PARTITA - "Sono tutte grandi sfide, tutte partite che è un piacere giocare. Ovvio che man mano che le gare diminuiscono aumenta la posta in palio".



MALDINI - "E' totalmente una fake news nonostante Maldini sia una persona di grandissimo livello e grandissimo prestigio. Noi abbiamo un ds come D'Amico che in maniera silenziosa sta facendo un grande lavoro per la società. Questa è una notizia totalmente infondata".



OBIETTIVO CHAMPIONS - "L'Atalanta in questi anni ha raggiunto obiettivi straordinari senza annunciarli. Sappiamo che quello che conquisteremo ce lo meriteremo dando il massimo ogni partita, sapendo che la società ha cercato di mettere a disposizione del mister una rosa competitiva. Poi c'è sempre il campo che parla".