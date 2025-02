Atalanta, Percassi: "Quando tornano Scamacca e Scalvini. Coppa Italia? Dopo 3 finali vogliamo vincere"

Calciomercato

Prima di, sfida valida per i, l’amministratore delegato dei nerazzurri, Luca, ha parlato a SportQueste le sue parole.“Gli infortuni degli ultimi giorni di? I ragazzi verrannoed è ovviamente un grandissimo dispiacere per noi perchéche ci avrebbero dato una grande mano e che non si meritavano questi due episodi., li aspettiamo anche se sappiamo cheSiamo molto dispiaciuti. Mercato condizionato dagli infortuni? Siamo molto contenti dei ragazzi che sono arrivati. Non pensavamo di intervenire in difesa ma nella sfortuna degli infortuni, fortunatamente il mercato era aperto".

è un ragazzo che rientra nellae come diciamo sempre in ogni sessione di mercatoper mettere a disposizione del mister giocatori utili".Laè un obiettivo? Assolutamente sì. Per la storia dell’Atalantaanche se poi vogliamo sempre vincere. Noi sfortunatamente siamo andatiTeniamo molto a questa competizione”.