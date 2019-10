Intervistato da Bergamo Tv, il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha ringraziato ancora Inter e Milan per la concessione dello stadio di San Siro per le partite interne di Champions della Dea: "Lo spettacolo da parte di pubblico e tifoseria è stato incredibile. Siamo in Champions League, ogni partita è una lezione, andiamo all’università. Dobbiamo essere sinceri, stiamo passando a un’altra storia, irripetibile e incredibile. L’esperienza che stiamo facendo è altrettanto unica, l’ambizione per ogni società di Serie A è andare in Champions League dove ogni partita è una lezione, qui noi andiamo all’università. La Champions ci sta facendo imparare cose che non conoscevamo. Devo ringraziare Inter e Milan per averci dato questa opportunità di venire a giocare a San Siro".