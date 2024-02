Atalanta, Percassi: 'Riscatto De Ketelaere? Siamo contenti di ciò che sto facendo'

L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi è intervenuto a DAZN prima della super sfida di San Siro contro il Milan per parlare di Charles De Ketelaere: "Il riscatto? Siamo contentissimi di lui fin dal primo giorno, abbiamo scoperto un ragazzo fantastico, si è ambientato con l'ambiente immediatamente. Sin dal primo allenamento ha fatto vedere le qualità che conoscevamo, quelle che ha fatto vedere in Belgio. Siamo orgogliosi e molto contenti. Non è momento di parlare di mercato, ma siamo contentissimi di quello che sta facendo a Bergamo".



Ora ci sono tante partite.

"Iniziamo il rush finale, mancano quattordici partite, sappiamo il peso di ogni gara che andremo ad affrontare, ma fino all'ultima di campionato prevediamo una grande competizione per tutte le posizioni dell'Europa. Ci sono tante squadre, tante partite, è un campionato davvero affascinante".