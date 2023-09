Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato a Dazn a pochi minuti dalla partita con la Fiorentina: "In questi anni l'Atalanta ha sempre cercato di investire su ragazzi pronti, Scamacca e De Ketealere sono l'ultimo esempio, Siamo riusciti a portarli a casa dopo averli seguiti e siamo molto contenti di questo".



SCALVINI IN NAZIONALE - "Veder giocare Scalvini titolare in Nazionale è qualcosa di straordinario, è il frutto di un lavoro decennale. Rispecchia in pieno la nostra filosofia, aver visto l'Under 23 è un altro motivo di orgoglio, è un progetto nel quale crediamo molto".