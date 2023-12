, amministratore delegato dell', ha parlato a Sportitalia e sottolineato l'importanza del settore giovanile della Dea e raccontato dei calciatori che negli anni gli hanno dato maggiori soddisfazioni: "Son tanti i ragazzi, perché comunque quando un ragazzo arriva in prima squadra e ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile, non fa altro che rappresentare al meglio il lavoro e gli sforzi fatto da tutte le persone che si sono dedicate alla vita quotidiana del nostro settore. Abbiamo vari esempi di ragazzi che hanno fatto molto bene, penso per esempio a Bastoni che è un ragazzo che fin da piccolo ha vissuto questi campi e poi oggi è un titolare della Nazionale, quindi nonostante la giovanissima età, è un ragazzo che rappresenta in pieno lo spirito Atalanta".- "Abbiamo sicuramente Scalvini che è un ragazzo perfetto, in campo e fuori dal campo eccellente. Però mi piace anche citare Ruggeri, Carnesecchi che è stato chiamato in Nazionale maggiore. Devo dire che fortunatamente abbiamo l'imbarazzo della scelta, ma l'imbarazzo di scegliere dei ragazzi di cui noi siamo molto orgogliosi".- "Vedo una società che cerca quotidianamente di crescere, nella semplicità, che però continua ad investire nel settore giovanile, continua ad investire nelle infrastrutture. C'è l'investimento sullo stadio che è qualcosa di unico, non vediamo l'ora di goderci la casa dell'Atalanta finita. Dobbiamo ancora pazientare qualche mese, ma quello che sta nascendo sarà qualcosa che renderà la città molto orgogliosa del lavoro fatto".