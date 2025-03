Atalanta, Percassi: "Scudetto? Gasperini ha una rosa competitiva, non lasciamo nulla di intentato. Maldini..."

Getty Images

, amministratore delegato dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni diprima del fischio d’inizio della sfida contro il Venezia di Di Francesco.“Ci aspettano altre dodici partite. Sarà una partita molto difficile contro un Venezia in salute. Ci vorrà la miglior Atalanta per portare a casa il risultato difficile. Vediamo partita dopo partita cosa succederà”.“In estate pensavamo di aver messo a disposizione dell’allenatore una rosa competitiva. Oggi, abbiamo molti più punti rispetto all’anno scorso, ma come sempre il campionato si costruisce mattone dopo mattone. Sappiamo che ci aspettano partite molto importante. Già oggi la classifica è straordinaria. Già rimanere in questa zona sarebbe, secondo me, l’ennesimo trionfo, ma non dobbiamo lasciare nulla di intentato”.

“Aveva tante richieste e ha scelto di venire all’Atalanta. Siamo contenti di averlo messo a disposizione del mister a gennaio e starà a lui dimostrare. Ha dimostrato sin dal primo giorno a Zingonia di essere perfetto per il progetto Atalanta”.