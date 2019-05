Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo il raggiungimento della Champions: "L'Atalanta ha meritato tutti i punti conquistati. Il merito è condiviso. Siamo partiti in questo stadio ai preliminari d'Europa League e finiamo qui. Siamo felicissimi di festeggiare in mezzo alla nostra gente. Oggi è un sogno per noi".



Gasperini?

"Siamo affezionati al mister, lo abbiamo sempre dimostrato. Bergamo è l'ambiente ideale per lavorare, è sempre coccolato. Vogliamo Gasperini a vita, come dice sempre anche mio padre".