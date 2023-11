L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi è intervenuto a DAZN prima del match contro l'Udinese. Il dirigente degli orobici ha analizzato quelle che potranno essere le eventuali strategie nel mercato invernale: "Numericamente siamo a posto, il problema è che abbiamo avuto varie problematiche anche in difesa, a volte capita essere in emergenza durante il corso della stagione. Come sempre la società cercherà di valutare le occasioni che si proporranno per far sì che la squadra sia ancora più competitiva: C'è la disponibilità di intervenire qualora ci fossero le condizioni".