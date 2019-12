Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, parla a Sky Sport dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League, con i nerazzurri che hanno pescato il Valencia: "Siamo contenti di quello che stiamo facendo. Una grandissima esperienza, un grandissimo regalo per la tifoseria essere qua. Poteva andare peggio. Per noi un evento straordinario. Sono esperienze che permettono al club di migliorare. Squadra simpatia? Beguiristan è così felice di vedermi perché l’abbiamo stordito a cena. Siamo qui per imparare. Per noi è come frequentare l’università. Siamo partiti male, ci siamo rifatti. Adesso siamo migliorati”. Si può fare. Magari con un intervento su un mercato. “Andiamo avanti che è meglio".



SUL SORTEGGIO - "Liverpool ai quarti? Loro ci arrivano sicuro, noi ci speriamo. Valencia? Onestamente nel sorteggio l’ideale era questo. Adesso speriamo di incontrare uno squadrone alla prossima, anche se sarà durissima. I primi veri grandi acquisti sono Ilicic Gomez e Zapata. Per il mercato vedremo…".