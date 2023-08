Nel corso della presentazione dell'Atalanta al Gewiss Stadium il presidente Antonio Percassi ha faticato a parlare a causa dei continui cori dei tifosi nerazzurri: 'Vinceremo il tricolor'. Entusiasti per gli acquisti di Scamacca, Touré e De Ketelaere, gli atalantini ora sognano in grande ma il patron orobico ha prontamente risposto: "Siete stati vicini anche nei momenti di difficoltà e questo deve essere anche in futuro, noi siamo per la roba semplice e misurata in base alle nostre potenzialità, questo sistema funziona”. Niente Scudetto quindi, ma questa volta il presidente, affiancato da Pagliuca, per la prima volta non nomina nemmeno la salvezza.