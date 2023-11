Grande novità in casa Atalanta. L'amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi ha infatti deciso di partire oggi per Boston per incontrare il co-chairman della società bergamasca Stephen Pagliuca.



In America ci sarà un aggiornamento prima di tutto sulle strategie di mercato, per il prossimo gennaio ma anche per le sessioni successive. Non solo, l'update riguarderà anche lo stato di avanzamento dei lavori allo stadio, l’opportunità di un ulteriore ampliamento del centro sportivo Bortolotti, strategie di marketing e commerciali e sviluppo del brand.



Un confronto a parte riguarderà anche l'area scouting e il settore giovanile, tanto che insieme all'ad a Boston saranno presenti Roberto Samaden, Responsabile del Settore Giovanile, e due rappresentanti dell’area scouting.