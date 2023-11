Non solo Lucumì, l'Atalanta è tornata alla carica per Hien, corteggiato questa estate invano. Dopo il no di Buongiorno, il Verona aveva alzato il prezzo del suo difensore (oltre 12 milioni di euro), conscio della necessità della dirigenza nerazzurra di chiudere per un centrale.



Nonostante l'intermezzo dell'ex Tony D'Amico, non se ne era fatto niente, ma i discorsi potrebbero essere solo rimandati. Tra l'altro l’Atalanta ha messo nel mirino non solo Hien, ma anche il giovane gialloblu Coppola.