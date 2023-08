Duvan Zapata sembrava a un passo dalla Roma, dove sarete andato volentieri per l’ingaggio ritoccato e un anno di contratto in più rispetto all’attuale, in scadenza nel 2025. Eppure ha deciso di restare. Secondo La Gazzetta dello Sport, la sua permanenza a Bergamo sarebbe dovuta alla figura di Gasperini, che gli ha dato fiducia e vorrebbe puntarci anche nel corso della prossima stagione.