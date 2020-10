Questa mattina i giocatori dell'Atalanta hanno svolto una seduta sotto gli ordini dell'allenatore Gian Piero Gasperini per prepararsi all'impegno fuori casa contro il Napoli, in programma al San Paolo sabato alle 15.



DE ROON E MALINOVSKYI- La buona notizia per la Dea è che da ieri il tecnico ha a disposizione, prima del tempo, sia il centrocampista Marten de Roon, che quindi non giocherà domani sera contro l'Italia al Gewiss Stadium, che il fantasista Ruslan Malinovskyi: salteranno le gare delle loro nazionali per squalifica.



ILICIC E MIRANCHUK- Non solo, il centrocampista Matteo Pessina è ritornato a lavorare in gruppo prima del previsto: anche l'ex Verona si avvicina quindi al ritorno in campo dopo aver smaltito l'infortunio al ginocchio. Aleksey Miranchuk potrebbe addirittura partire dalla panchina grazie ai passi da gigante del russo negli ultimi allenamenti: il tecnico di Grugliasco deciderà in questi giorni se convocarlo insieme anche a Josip Ilicic, che ormai lavora stabilmente con i compagni.