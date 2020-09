A.A.A Cercasi rinforzi sulla fascia. Con l'arrivo di Cristiano Piccini dal Valencia l'Atalanta non può dirsi ancora a posto per quanto riguarda gli out di destra e di sinistra. Il terzino classe 1992 prenderà sicuramente il posto di Castagne a destra ma Hateboer potrebbe fare le valige da un momento all'altro: serve un'offerta da 15 milioni di euro, al momento ancora non pervenuta. Inoltre, sulla sinistra, rimangono solo Gosens e Reca, motivo per cui gli scout nerazzurri sono alla ricerca di ali duttili che possano cambiare fascia senza difficoltà.



PESSINA E LAZOVIC- È qui che, come riporta L'Eco di Bergamo, può entrare in gioco Darko Lazovic, abile su entrambe le corsie: il giocatore del Verona classe 1990 potrebbe infatti rientrare nel dialogo con gli scaligeri per Matteo Pessina, sempre più verso un ritorno in gialloblù.



IN AVANTI- L’Atalanta intanto sta sondando il mercato anche per un altro giocatore offensivo: in cima alla lista Nikola Vlasic, esterno offensivo croato del CSKA Mosca.