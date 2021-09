Intervistato nel post partita della sfida vinta dall'Atalanta contro lo Young Boys grazie al suo gol, Matteo Pessina ha commentato così la gara.



RUOLO - Mi sto abituando a questo nuovo ruolo, il mister mi chiede anche questo e sto cercando di migliorarmi. In area ci vuole quello spunto per rubare il metro e mezzo per fare gol".



LA VITTORIA - "Questa vittoria è importantissima anche se è la seconda giornata. Dovremo giocarcela con loro fuori casa e fare altri punti, poi vedremo come andrà con il Manchester. Stasera poteva succedere di tutto, siamo contenti così".



TIFOSI - "Il pubblico è stato bellissimo, poi la prima partita in Champions in casa con i nostri tifosi è emozionante. Fare gol sotto la curva me lo ricorderò a lungo”.