Il cluster della Nazionale si allarga: dopo i 4 membri dello staff, Bonucci, Bernardeschi, Cragno, Florenzi, Verratti, Grifo e Sirigu (anche se non confermato ufficialmente dal Torino), emerge un nuovo caso di positività tra i calciatori convocati da Mancini nell'ultima sosta.



IL COMUNICATO - Attraverso un comunicato, infatti, "Atalanta B.C. ha reso noto che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate". Negli ultimi giorni, Pessina e Toloi avevano lavorato a parte, distanti dai compagni.