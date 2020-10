Poco spazio nell'Atalanta per Matteo Pessina in questo avvio di campionato. Rientrato dal prestito al Verona, il centrocampista nerazzurro ha giocato appena 10' nella gara di Champions League contro il Midtjylland e si è parlato anche di un suo possibile addio a gennaio. L'Atalanta però non ha nessuna intenzione di far partire Pessina, rientrato da poco da uno stop per infortunio avrà il suo spazio nel corso della stagione.