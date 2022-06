Non solo attaccante ed esterno sinistro, l'Atalanta cerca un centrocampista per far rifiatare sulla mediana de Roon e Freuler. Uno potrebbe averlo già in casa: Giorgio Scalvini, il difensore bergamasco che all'occasione indossa i panni del centrocampista, avanzato sia dal c.t. Mancini che da mister Gasperini.



Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero inserito nella propria lista dei desideri di mercato Ludovic Blas, ventiquattrenne francese con caratteristiche offensive: il Nantes, proprietario del cartellino, lo cederebbe per una ventina di milioni.