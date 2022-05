La priorità nel mercato dell'Atalanta, dopo aver rinnovato la fiducia a mister Gasperini, è rinforzare il pacchetto degli esterni e il parco attaccanti. Si cerca però anche un centrocampista che possa dare il cambio ai veterani della mediana Freuler e de Roon, soprattutto perché l'olandese da qualche tempo a questa parte preferisce arretrare in difesa.



Il profilo che piace è quello del ventiduenne Ederson, che i Percassi hanno ammirato al Gewiss Stadium con la maglia della Salernitana nella gara pareggiata 1-1 con l'Atalanta. Grazie alla salvezza ottenuta però i granata non vogliono cederlo se non a caro prezzo: l'Atalanta avrebbe già messo sul piatto 15 milioni di euro, ma il club campano non valuterà offerte inferiori ai 20 milioni.