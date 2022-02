Spunta un nuovo nome per il mercato dell'Atalanta. Secondo quanto riporta Norfolk Live, i nerazzurri sarebbero infatti interessati al prestito del laterale mancino Dimitrios Giannoulis, 26enne in forza al Norwich City. Sul giocatore greco, che in questa stagione ha collezionato finora 14 presenze con un assist fra Premier League e coppe nazionali, ha messo gli occhi anche la Real Sociedad.