Atalanta, 'Piazzale 22 maggio 2024': la pazza idea a Bergamo un anno dopo l'Europa League

A quasi un anno dalla storica vittoria della Coppa di Europa League da parte dell'Atalanta di mister Gasperini, i tifosi bergamaschi si muovono con una proposta. Ribattezzare il piazzale antistante la Curva Sud del nuovo Gewiss Stadium in "Piazzale 22 maggio 2024", immortalando la data dell'indimenticabile trionfo dell'Atalanta nella finale disputata a Dublino.



FESTA E STATUA- L'obiettivo condiviso, dal sapore dell'impresa, è quello completare l'iter molto prima dei sei mesi di tempo normalmente previsti, bensì in tempo per inaugurare il nuovo piazzale proprio il 22 maggio prossimo, nel primo anniversario della vittoria. Per quella data, la tifoseria sta organizzando anche una giornata di festa all'esterno dello stadio. Non solo: si starebbe lavorando anche a un monumento in marmo raffigurante la Coppa, da collocare tra la Curva Sud e la tribuna, entro la fine dell'anno.