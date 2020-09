L'Atalanta prosegue la sua preparazione pre-campionato, in vista della sfida al Torino (26 settembre) che darà il via ufficiale alla stagione nerazzurra. Il gruppo a disposizione di Gasperini ha visto il rientro di diversi nazionali: tutti tranne Pasalic, che rientrerà a Zingonia nella giornata di domani.



Anche il neo acquisto Piccini ha cominciato a lavorare, con un programma personalizzato. Per gli altri, mattina in palestra e pomeriggio in campo con una partitella in famiglia. Domani, come riferisce Atalanta.it, si svolgerà una seduta pomeridiana.