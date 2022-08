Una telenovela che potrebbe non portare al lieto fine quella tra l'Atalanta e Pinamonti. Il centravanti trentino di proprietà dell'Inter ha infatti ribadito la sua preferenza al club bergamasco, rispetto che Monza e Sassuolo dopo il no alla Salernitana, ma l'Atalanta non rilancia.



Dopo l'offerta da 15 milioni infatti, l'entourage nerazzurro non ha messo sul piatto i 5 di gap della richiesta di Marotta. La trattativa è ferma già da un po', ai bergamaschi non va giù nemmeno il diritto di recompra che vuole fissare l'Inter a quota 30. Il Sassuolo invece sembra fare sul serio e sta mettendo tutte le carte in tavola per battere la Dea in accelerata.



​Senza Pinamonti, Percassi blocca Muriel, attenzionato dalla Juve: mister Gasperini non rimarrà solo con Zapata.