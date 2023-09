Il fulmine a ciel sereno che ha travolto il centrocampista dellarisultato positivo al testdopo la prima gara di campionato nemmeno giocata, ha riportato alla memoria un caso che proprio un anno fa aveva sconvolto la piazza bergamasca.uno steroide anabolizzante. Ecco però una prima differenza sostanziale: il caso è simile, ma non analogo, perchéIl 5 luglio 2022 il difensore all’epoca dei fati 32enne dell’AtalantaIl centrale, scioccato quando apprese la notizia il 26 luglio,, tanto che si sottopose a delle controanalisi, che però il 12 agosto confermarono la presenza di tracce di Clostebol Metabolita nel campione B. Subito sospesa, una delle bandiere nerazzurree divieto assoluto di frequentare gli spazi nerazzurri.per andare subito a giudizio: il 7 novembre,Questo perché, a differenza del testosterone di Pogba, il Clostebol Metabolita si può trovare anche in pomate o spray a effetto cicatrizzante. ‘L’arma del delitto’ in questione non fu mai trovata, per cuiche può avvenire anche solo sfiorando prodotti di amici o famigliari sparsi nel bagno di casa. Se fosse stata provata la colpa o la negligenza del giocatore, la pena avrebbe potuto raggiungere. Tuttavia, la legge stabilisce: “Qualora l'atleta dimostri in un singolo caso di non avere colpa o negligenza, il periodo di squalifica teoricamente applicabile è eliminato”. Casi simili sono accaduti con altri atleti, come, l'atleta paralimpica bergamasca, e, ala della Pallacanestro Milano.Paul Pogba però è stato trovato positivo alche accoglie la spiegazione dell’uso di una pomata cicatrizzante. Inoltre, Pogba e la Juventus nmotivata da un problema di salute. Il caso già così sarebbe molto più complicato, ma c’è un altro fattore ad adombrare il futuro di Pogba.appoggiandolo, mentre la Juve, certa di non aver sbagliato, se accerterà la colpevolezza del francese prenderebbeVolontarietà o incidentalità? Ruota attorno alla riposta a questa domanda il futuro di Pogba, come per Palomino, entrambi appesi a un filo.Anche per Palomino infatti, non è finita qui. Dopo dieci mesi dall'assoluzione,Questa decisione segna una nuova fase nel processo che ha coinvolto il calciatore.con una decisione attesa entro un massimo di 90 giorni. Dopo 14 mesi dal fatto, il futuro di Palomino è ancora incerto:di un lungo incubo.