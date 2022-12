Al Centro Bortolotti di Zingonia finisce 10-1 l’amichevole con il Crema, squadra che milita nel campionato di Serie D. Un test utile per mettere altri minuti nelle gambe a chi è stato impiegato meno nel test di giovedì con l’AZ Alkmaar. In campo anche Pašalić, reduce dall’esperienza con la nazionale croata ai Mondiali.



Prima dell’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Pelè. Quindi la partita, con due tempi da 45′ e dieci gol realizzati dai nerazzurri, con la prima frazione che si è chiusa sul 4-0. Nel conteggio finale quattro reti segnate da Zapata, due di Muriel (la prima su rigore), un gol a testa per Malinovskyi, Pašalić, Zappacosta e Scalvini. Il gol ospite del momentaneo 5-1 porta invece la firma di Abbà.



Domani, sabato 31 dicembre, la preparazione proseguirà con l’ultimo allenamento di questo 2022, al mattino e a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia.



ATALANTA-CREMA 10-1



Reti: 11′ Malinovskyi (A), 22′ Zapata (A), 31′ Pašalić (A), 45′ Zappacosta (A), 49′ Zapata (A), 66′ Abbà (C), 73′ rigore Muriel (A), 77′ Zapata (A), 83′ Scalvini (A), 86′ Muriel (A), 89′ Zapata (A).



Atalanta: Rossi, Zortea, Okoli, Scalvini, Soppy, Mæhle (77′ Vorlicky), Pašalić, Zappacosta (72′ Palestra), Malinovskyi, Zapata, Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini.



Crema: Peschieri (46′ Aiolfi), Nesci (46′ Spaneshi), Groppelli (46′ Grassi), Ricozzi (72′ Georgiev), Bajic (25′ Brero), Cerri, Lovaglio (61′ Meleqi), Bignami, Recino (46′ Gallo), De Milato (46′ Abbà), Tosi (46′ Madiotto). Allenatore: Stefano Bellinzaghi.