C'è anche Gian Piero Gasperini tra i papabili per la panchina del Milan al posto di Gattuso nella prossima stagione. Il tecnico dell'Atalanta dei miracoli è formalmente sotto contratto col club nerazzurro fino a giugno 2021, ma l'"eco delle imprese" compiute nel corso di questa stagione hanno aumentato l'interesse delle pretendenti nei suoi confronti e tra queste c'è anche il fondo Elliott, proprietario del Milan, particolarmente attratto dalla capacità dell'allenatore piemontese di valorizzare giovani talenti o giocatori non di primissima fascia.



A smorzare l'entusiasmo del popolo rossonero ci ha provato Luca Percassi, figlio del presidente dell'Atalanta Antonio e amministratore delegato della Dea. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: "Gasperini al Milan? Sono d’accordo con quello che ha detto il presidente: 'Gasperini rimane qui, ha fatto un lavoro straordinario'".